Главными жертвами сексуального насилия назвали мужчин-арабов

Мужчины в Ираке и Тунисе подвергаются сексуальному насилию чаще, чем женщины — такие результаты получили журналисты «Би-би-си», исследуя этот вопрос в арабских странах.

Исследовательский центр Arab Barometer при участии Принстонского университета опросил более 25 тысяч человек в 10 странах арабского мира и на палестинских территориях. К удивившим журналистов выводам ученые пришли в Тунисе — там разрыв между сообщившими о насилии женщинами и мужчинами составил 1 процент в пользу мужчин — и, в особенности, в Ираке.

39 процентов иракцев мужского пола сообщили о том, что подвергались устным оскорблениям сексуального характера, каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию. У женщин эти цифры составили 33 и 17 процентов. Также большее число мужчин, чем женщин, сообщили о насилии в семье.

Исследователи считают, что эту ситуацию сформировало отношение к гомосексуализму в стране — мужчинам, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны других мужчин, по закону грозит наказание за мужеложство. Этот фактор может влиять на реальную, не попавшую в опрос статистику в других арабских странах — многие опрошенные наверняка боялись сообщать о своем опыте.

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Схожий фактор, пишут авторы, наверняка повлиял и на участие женщин в опросе: многие из них не сообщают о насилии из страха осуждения, а кто-то, скорее всего, даже не понимал вопросов о насилии — в законодательстве того же Ирака прописано, что мужьям разрешается бить своих жен.

25 июня сообщалось о другом исследовании Arab Barometer: по его выводам, жители арабских стран стали все чаше отказываться от религии, однако не сильно изменили свои взгляды на гомосексуализм и «убийства чести».

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