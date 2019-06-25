Арабы начали отказываться от религии

Жители арабских стран в последние годы начали чаще отказываться от религии на фоне распространения исламистских идей. Об этом говорится в исследовании организации Arab Barometer, передает Daily Mail.

Эксперты опросили 25 тысяч человек в странах Ближнего Востока и Северной Африки. За последние шесть лет число тех, кто причисляет себя к нерелигиозным людям, возросло с 8 до 13 процентов. Активнее всего такое изменение наблюдается в странах, затронутых «арабской весной», в особенности в Тунисе, Ливии и Египте. Как отмечается, полученные данные показывают реакцию населения на попытки исламистов утвердить свои позиции.

В исследовании также говорится, что в целом арабы допускают, что женщины имеют право становиться премьер-министрами или президентами. В то же время большинство мужчин уверены, что именно они должны принимать окончательное решение по любым семейным вопросам.

По критерию принятия гомосексуализма и «убийств чести» (убийства девушек родными за «неподобающее» поведение) результаты по странам сильно разнятся. К примеру, в Алжире с людьми нетрадиционной ориентации готовы мириться 26 процентов опрошенных, а с расправами — 27 процентов. В то же время среди ливанцев эти показатели составляют 6 и 5 процентов соответственно. Издание отмечает, что в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки гомосексуализм запрещен, а население уверено, что ориентацию можно изменить.

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Подчеркивается, что Саудовская Аравия и ряд других стран отказали исследователям в полноценном проведении опроса.

«Арабская весна» — серия государственных переворотов, революций, путчей и волнений в Северной Африке и на Ближнем Востоке, произошедших в начале 2011 года. Массовые протесты привели к падению правительств Туниса, Египта и Йемена, гражданским войнам в Ливии и Сирии, восстанию в Бахрейне, а также дестабилизации обстановки во многих других арабских государствах.

Волнения в Саудовской Аравии изменили режим в королевстве. 25 сентября 2011 года в Тронной речи король пошел на политические уступки либералам-суннитам: было объявлено о предоставлении с 2013 года избирательных прав женщинам. Кроме того, было увеличено финансирование социальных расходов.

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