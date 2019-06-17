Верховный суд США отказался ставить торт для лесбиянок выше религии

Верховный суд США в понедельник, 17 июня, пересмотрел приговор по делу владельцев кондитерской из Орегона, которые отказались печь торт для лесбийской пары. Об этом сообщает Reuters.

Вердикт оказался в пользу супругов, которые не стали делать угощение на свадебную церемонию женщин из-за своих христианских убеждений. Они утверждали, что суд низшей инстанции нарушил их права на свободу слова и свободу вероисповедания.

Теперь дело направлено на пересмотр в суд штата Орегон. Агентство отмечает, что решение потенциально может оказаться неизменным, даже с учетом постановления Верховного суда.

Reuters отмечает, что похожие дела ведутся в настоящее время и в других штатах. Так, в Колорадо пекарь отказался делать торт для гей-пары, а в Вашингтоне флорист не стал продавать цветы для однополой свадьбы.

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Дело супругов Аарона и Мелиссы Кляйн идет с 2013 года. Тогда пара — владельцы кондитерской Sweetcakes by Melissa — отказалась обслуживать Лорел и Рейчел Боуман-Крайер. Женщины подали в суд. Тот постановил, что Кляйны нарушили закон штата от 2007 года о борьбе с дискриминацией, который запрещает отказывать в обслуживании по расовым, половым, возрастным, религиозным и прочим признакам. Супругам предписали выплатить женщинам 135 тысяч долларов за нарушение их прав. Через два года сумма с учетом процентов увеличилась.

Случай вызвал широкий общественный резонанс и споры о разнице между отстаиванием религиозных взглядов и нарушением антидискриминационного законодательства.

В апреле 2019-го губернатор Миссисипи подписал закон, позволяющий государственным и частным компаниям отказывать однополым парам в обслуживании, если это противоречит религиозным убеждениям работников.

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