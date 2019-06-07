В британских тюрьмах испугались доминирования исламистов

Отбывающие сроки в британских тюрьмах исламские экстремисты создают банды и принуждают других заключенных принять ислам. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на доклад министерства юстиции Великобритании.

В докладе отмечается, что обычно лидерами подобных банд становятся «фанатики», отбывающие срок за терроризм, так как они зачастую пользуются особым уважением среди остальных. Как рассказал министерству один из заключенных, сначала глава такой группировки пытается подружиться с тем, кого хочет завербовать и склонить его к смене религии. Если же человек отказывается принимать ислам и становиться членом банды, его объявляют стукачом и подвергают остракизму, а после начинают избивать.

Чаще всего подобной вербовке подвергаются те осужденные, которые ранее состояли в уличных бандах, так как считается, что у них «есть склонность к насилию», говорится в отчете ведомства.

Периодически жертвами исламских бандитов становятся и сотрудники исправительных учреждений.

Как отмечает Daily Mail, ранее эксперты уже предупреждали, что британские тюрьмы все чаще становятся рассадником экстремистских идей. Так, еще в прошлом году пастор Пол Сонг, работавший капелланом в тюрьме Брикстон на юге Лондона, рассказывал, что банды исламистов фактически установили контроль над остальными заключенными и подвергали его физическому насилию за приверженность христианской религии. В частности, они захватили часовню, где проводились беседы о Библии, и начали прославлять джихадистов, убивших британского военнослужащего Ли Ригби в мае 2013 года, и террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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