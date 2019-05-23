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В Саудовской Аравии казнят слишком либеральных богословов

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Саудовская Аравия готовится казнить слишком либеральных богословов после окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом пишет The Independent.

Как сообщается, трое мужчин — Шейх Салман аль-Уда, Авад аль-Карни и Али аль-Омари — содержатся под стражей по обвинению в терроризме. Об их грядущем приговоре и казни сообщили источники в правительстве и родственники. В то же время официального комментария саудовских властей на этот счет не было.

Отмечается, что аль-Уда известен своими сравнительно прогрессивными взглядами на шариат и гомосексуализм. Он был арестован в сентябре 2017 года после публикации в Twitter молитвы с призывом к примирению между Саудовской Аравией и Катаром. Аль-Карни называется проповедником, а аль-Омари — ведущим. Их также взяли под стражу осенью 2017-го.

По информации Адама Кугла, занимающегося Ближним Востоком в правозащитной организации Human Rights Watch, саудовские прокуроры желают смертного приговора для мужчин только за их мирные политические симпатии.

Рамадан в 2019 году начался 5 мая и закончится 3 июня.

В сентябре 2018-го сообщалось, что в Саудовской Аравии ввели новые законы, согласно которым пользователи соцсетей могут сесть в тюрьму за сатирические посты на тему религии.

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