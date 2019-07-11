Россияне оценили возможность национальных конфликтов в стране

Большинство жителей России (64 процента) убеждены, что в настоящее время в стране невозможны массовые столкновения на национальной почве. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», которые приводит «Интерфакс».

Так, 83 процента участников опроса исключают такие столкновения в местах их проживания. 45 процентов уверены, что такое развитие событий «абсолютно исключено».

При этом более 30 процентов россиян допускают вероятность столкновений на национальной почве. Столкновения такого рода в местах их проживания не исключают 15 процентов опрошенных.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля 2019 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах Федерации.

Ранее, в июне, 46 процентов опрошенных «Левада-центром» россиян назвали положительным моментом жизни в СССР отсутствие межнациональных конфликтов.

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