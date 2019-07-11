Названа доля женщин в МВД

Женщины в МВД России составляют 30 процентов от общего числа служащих ведомства. Об этом в Госдуме заявил замминистра обороны Игорь Зубов, передает «Интерфакс».

«Раньше нас за это критиковали, сейчас у нас порядка 30 процентов женщин уже служит», — сказал он.

Зубов добавил, что по числу женщин российское МВД — одна из ведущих полицейских организаций в мире.

Ранее в июле стало известно, что женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, потому что им не хватает официальной зарплаты, хотя это запрещено законом. Полковник МВД на условиях анонимности рассказал, что некоторые сотрудницы торгуют косметикой, другие пишут по ночам рефераты.

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