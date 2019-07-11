Медведев решил снизить один налог

Налог на добавленную стоимость (НДС) на плодово-ягодную продукцию будет снижен с 20 до 10 процентов. Об этом в Twitter написал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Принял решение о снижении НДС до 10 процентов на плодово-ягодную продукцию. Это должно привести к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству», — написал глава правительства.

Решение было принято после обсуждения в правительстве, написал Медведев на своей странице в Facebook: «Вчера во время визита в штаб-квартиру "Единой России" договорились, что соответствующий законопроект будет внесён депутатами в Госдуму».

С начала 2019 года в России произошло повышение НДС с 18 до 20 процентов. При этом на ряд социально значимых товаров и услуг предусмотрена льготная ставка в 10 или ноль процентов.

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