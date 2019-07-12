Власти Подмосковья обсудили с торгпредами России перспективы развития

Объем несырьевого экспорта в Подмосковье по итогам 2018 года превысил 6,9 миллиарда долларов, заявил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов на встрече с главами торговых представительств России в иностранных государствах.

Всего в мероприятии, которое было организовано по инициативе губернатора Андрея Воробьева, приняли участие 50 торгпредов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Московская область может с правом сказать, что является одним из лидеров по целому ряду направлений. Промышленность у нас растет больше чем на 10 процентов в год последние четыре года. Инвестиций за последний год выросли на 22 процента», — сказал Хромов, открывая встречу.

По его словам, предстоит еще много работы для продвижения российской продукции на международном рынке.

В свою очередь, торговый представителей России в Корее Михаил Бондаренко отметил большой потенциал для роста товарооборота. По его словам, корейский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества.

«В дальнейшем, точками соприкосновения будут биотехнологии, нанотехнологии, промышленность и переработка сельскохозяйственной продукции», — добавил он.