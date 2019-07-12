Наоми Кэмпбелл вымыла сиденье в самолете

Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свой обычный способ подготовки к полету на самолете. Об этом сообщает BuzzFeed.

Кэмпбелл опубликовала видео, на котором она протирает влажными салфетками сиденье самолета в бизнес-классе, потолок кабины над ним и обшивку вокруг иллюминатора. После этого супермодель собственноручно меняет чехол сиденья на другой — из ярко-розовой ткани — и раскладывает по карманам кресел необходимые ей в перелете предметы.

Финальной стадией подготовки к полету для Наоми становится нанесение косметических средств. По ее словам, она придает большое значение увлажнению кожи в сухом воздухе самолета. После косметических процедур супермодель надевает защитную маску, закрывающую нижнюю часть лица.

Ранее сообщалось, что 95-летняя жительница Великобритании Глэдис Блэкбур, всегда мечтавшая полетать на самолете, совершила свой первый полет в пассажирском лайнере. Желание пожилой женщины помогли исполнить сотрудники дома престарелых Milton Court, где она проживала, авиакомпания EasyJet и лондонский аэропорт Лутон. Блэкбур рассказала о своих впечатлениях на видео.

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