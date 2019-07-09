Женщина впервые полетала на самолете в 95 лет и рассказала об ощущениях

Жительница Великобритании, всегда мечтавшая полетать на самолете, совершила свой первый полет в пассажирском лайнере в 95 лет и рассказала о своих впечатлениях, сообщает The Mirror.

Глэдис Блэкбур, которая родилась в 1924 году, когда коммерческая авиация только зарождалась, часто проезжала мимо аэропортов и наблюдала за тем, как взлетают и приземляются авиалайнеры. Однако у женщины никогда не было возможности полетать на них самой: в отпуск она ездила на поезде или автомобиле.

О мечте Глэдис узнали сотрудники дома престарелых Milton Court, где она проживала. Они решили исполнить желание британки и объединились с EasyJet и лондонским аэропортом Лутон.

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Поскольку пожилая британка всегда хотела увидеть Женевское озеро, персонал Milton Court решил отвезти ее именно туда. Экипаж авиакомпании предоставил ей первоклассное обслуживание и угостил шампанским, а когда самолет взлетел, Глэдис восторженно закричала: «Я лечу по воздуху!»

«Лететь в облаках с бокалом шампанского и наблюдать за всем, что происходит внизу, — это даже прекраснее, чем я себе представляла», — поделилась своими впечатлениями британка.

Увидев Женевское озеро, Глэдис не смогла сдержать эмоций. Она восторгалась увиденным и благодарила сопровождавший ее персонал за такую возможность.

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