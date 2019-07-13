Турецко-российские отношения решили укрепить пирогом для Путина

Турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости.

По словам Аджара, он хочет внести свой вклад в развитие отношений между двумя странами. Он добавил, что принял решение в связи с началом поставки в Турцию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Кондитер рассказал, что в качестве начинки выбрал брынзу и шпинат. Ожидается, что общий вес пирога составит четыре килограмма. Аджар испечет и отправит пирог российскому лидеру в субботу, 13 июля. Путин получит посылку в течение пяти дней. Аджар отметил, что пирог «можно употреблять в пищу в течение десяти дней после его изготовления».

По данным агентства, в 2012 году Хасан Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив самый большой национальный турецкий пирог — берек. Его длина составила 2023 метра.

12 июля на авиабазе Мюртед в турецкой столице приземлились три самолета с компонентами для С-400.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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