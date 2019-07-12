Два самолета с компонентами для С-400 сели в Анкаре

Два российских самолета с компонентами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 сели на авиабазе Мюртед в столице Турции Анкаре. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Это второй и третий самолеты за день, приземлившиеся в Турции с компонентами ЗРК. Про самолет с первой партией сообщалось ранее 12 июля.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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