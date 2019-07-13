Десять человек погибли в результате теракта в Сомали

Не менее 10 человек погибли в результате теракта в отеле Asasey в сомалийском портовом городе Кисмайо. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Среди погибших — представители региональных властей, старейшины местных племен и два журналиста. Также сообщается о 50 пострадавших. По данным местных властей, число жертв может возрасти.

Боевики радикальной группировки «аш-Шабаб» напали на отель 12 июля. По заявлению ее представителей, сначала возле здания себя подорвал террорист-смертник, а затем вооруженные члены группировки ворвались в здание.

Ранее сообщалось, что в результате нападения, вероятно, погиб местный известный сенатор Ахмед Хаши.

«Аш-Шабаб» является крылом международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики «аш-Шабаб» потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.

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