Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому

Для установления писателю писателю Борису Стругацкому мемориальной доски в Санкт-Петербурге необходимы архивные документы, этого требует закон, заявил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко. Его цитирует Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 14 июля.

«Мы каждое слово, которое попадает на мемориальную доску, подтверждаем архивными справками. Это требуется для всех досок. Борис Стругацкий был также сценаристом и переводчиком. Вот мы пишем, что он писатель. Но, в принципе, мы могли написать, что он переводчик», — сказал он.

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По его словам, законодательство не может предусмотреть все возможные коллизии. Так он прокомментировал слова депутата Заксобрания Бориса Вишневского о том, что чиновники потребовали справку о том, что Борис Стругацкий писатель.

Борис Стругацкий умер в ноябре 2012 года в возрасте 79 лет после тяжелой болезни. В конце года Заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.

Борис Стругацкий родился в 1933 году в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Его брат и соавтор многих произведений Аркадий Стругацкий также провел в городе большую часть жизни. Писатели-фантасты написали вместе 27 фантастических романов и повестей, три пьесы и значительное количество рассказов.

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