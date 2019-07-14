Российские чиновники отказались признать Стругацкого писателем без справки

Чиновники из комитета по культуре потребовали от инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкий в Санкт-Петербурге, справку о том, что тот действительно был писателем. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат городского заксобрания, член фракции «Яблоко» Борис Вишневский в субботу, 13 июля.

«Позвонил Сергею Арно в Союз писателей СПб. Он хохотал, как безумный, несколько минут. Потом сказал, что справку напишут, конечно. И что теперь наш Союз войдет в историю — как выдавший справку о том, что Борис Стругацкий был писателем», — отметил депутат.

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Шуточный вариант такого свидетельства опубликовал на своей странице в Facebook сын Бориса Стругацкого.

Памятную доску, в частности, планируется установить на фасаде дома № 4 по улице Победы. Уже выбран подходящий эскиз, практически решен вопрос с оплатой изготовления доски.

Борис Натанович Стругацкий скончался в ноябре 2012 года. В соавторстве с братом Аркадием Стругацким он написал десятки произведений, ставших классикой мировой научной фантастики. В Санкт-Петербурга в честь братьев в 2014 году была названа площадь на пересечении Московского проспекта, улиц Фрунзе и Победы.

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