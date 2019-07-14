В Грузии обвинили Путина в дезинформировании населения

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил президента России Владимира Путина в предоставлении населению неверной информации о геноциде в Южной Осетии. Его цитирует «Грузия Онлайн».

«Мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности, это важно», — сказал Каладзе, комментируя слова российского лидера о том, что грузинские войска жестко действовали в Осетии в 1919 и 1920 годах.

Мэр Тбилиси заявил, что власти Грузии должны не только отреагировать на слова Путина, но и предпринять действия.

9 июля Владимир Путин в ходе визита в Екатеринбург рассказал об истории Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Он отметил, что грузинским властям не следует забывать уроки истории, если они хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии. По его словам, действия грузинских войск в Осетии в 1919 и 1920 годах сегодня бы назвали геноцидом.

Слова Владимира Путина раскритиковал глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он посчитал, что российский президент неправильно и тенденциозно оценил исторические факты.

Отношения России и Грузии обострились в июне. Поводом для этого послужила массовая акция протеста в Тбилиси, которая началась во время визита российских депутатов. Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес Путина.

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