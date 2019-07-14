Гигантский скат попросил у людей помощи и попал на видео

В Австралии гигантский скат, известный как морской дьявол, подплыл к группе сноркелистов (вид подводного плавания с маской и трубкой — прим. «Ленты.ру») и попросил их о помощи. Видео произошедшего опубликовал канал NBC News.

У животного в глазу застрял рыболовный крючок. Один из сноркелистов рассказал, что и раньше встречал этого ската, однако он никогда не подплывал так близко. Мужчина предположил, что морской дьявол узнал его и попросил о помощи. С крючком в глазу скат мог ослепнуть или умереть от инфекции.

У сноркелиста не было запаса воздуха, поэтому ему пришлось трижды нырять, чтобы вытащить крючок. Все это время Веснушка — так ската прозвали между собой подводники — ждала и оставалась на месте. Крючок удалось вытащить. После этого скат еще некоторое время оставался на месте, чтобы поблагодарить спасателей.

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