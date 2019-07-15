Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна

Металлургический комбинат «Азовсталь» в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна. Видео происшествия опубликовал активист Максим Бородин в своем Facebook.

На кадрах видно, как расплавленный металл выливается в цех и брызгается. Работники завода пытаются остановить поток огнеупорными материалами.

По данным Бородина, авария произошла на новом оборудовании в миксерном отделении завода. В помещение вылилось две тысячи тонн чугуна. «А вы говорите Чернобыль!», — прокомментировал активист.

Как отмечает издание Страна.ua, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

В 2018 году похожая авария произошла на горно-металлическом комбинате ArcelorMittal в украинском Кривом Роге. Расплавленный чугун разлился при запуске доменной печи после ремонта. Пострадавших в результате произошедшего не было.

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