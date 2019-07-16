Уникальную детскую реанимацию создали в Подмосковье

Высокотехнологичную детскую реанимацию, созданную на базе областного цента материнства и детства Наро-Фоминска, продемонстрировали российским журналистам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 16 июля.

В отделении выхаживают детей с экстремально низким весом — от 500 грамм. Для этого врачи используют новейшие разработки в области перинатальной диагностики.

«У каждого перинатального центра своя специализация и парк реанимобилей, обслуживающих все территории области, позволяют обеспечить в том числе и экстренную маршрутизацию как мамы, так и малыша», — рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

30 июня Перинатальный центр в Наро-Фоминске отметил два года со дня открытия. За это время в нем родились восемь тысяч детей. Строительство подобных центров началось в области по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Глава региона неоднократно отмечал, что власти должны уделять пристальное внимание вопросам повышения рождаемости. Так, по его инициативе с сентябре в областных роддомах будут выдавать подарочные наборы со средствами гигиены и одеждой для малышей.