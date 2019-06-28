Восемь тысяч детей родились в перинатальном центре в Наро-Фоминске за два года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 28 июня.

«Это первый из пяти перинатальных центров, построенных по президентской программе в Московской области. Благодаря оснащенности высококлассным оборудованием, профессионализму врачей, там удается спасать недоношенных детей весом от 500 граммов», — рассказала Мухтасарова.

Она отметила, что в Наро-Фоминском перинатальном центре не только ведут беременность и принимают роды, но также проводят реабилитацию новорожденных. Для этого в медучреждении работают узкие специалисты.

В 2017 году в Подмосковье при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева были открыты пять перинатальных центров. Все они оборудованы современной медицинской техникой. Воробьев неоднократно отмечал, что власти должны уделять пристальное внимание вопросам повышения рождаемости. Так, по его инициативе с сентябре в областных роддомах будут выдавать подарочные наборы «Я родился в Подмосковье». В них войдут средства гигиены, одежда, аптечка, игрушки и постельный набор.