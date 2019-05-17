60 двойняшек родились в Подмосковье с начала года

60 двойняшек родились в Московском областном перинатальном центре с начала года, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует корреспондент Ленты.ру в пятницу, 17 мая.

«Из 60 беременностей почти 80 процентов наступили естественным путем, остальные в результате вспомогательных репродуктивных технологий», — рассказал Матвеев.

По его словам, всего в центре родилось почти 1,5 тысячи детей. Он напомнил, что основная специализация учреждения — выхаживание недоношенных детей с массой тела от 500 граммов.

Министр добавил, что в регионе сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным.

В конце марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился о новой мере соцподдержки — подарочных наборах «Я родился в Подмосковье», куда войдут игрушки, одежда, средства гигиены. Наборы начнут выдавать в областных роддомах в сентябре.