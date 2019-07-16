Раскрыта причина смены имиджа Меган Маркл

Звездный стилист Джеймс Джонсон объяснил, почему жена принца Гарри Меган Маркл сменила прическу после рождения первенца. Его слова приводит Daily Mail.

Эксперт обратил внимание, что со дня появления на свет сына Арчи в мае герцогиня присутствует на официальных мероприятиях с собранными в тугой пучок волосами. С такой прической ее видели, например, на параде Trooping The Colour, на Уимблдонском турнире, на крестинах сына и на европейской премьере мультфильма «Король Лев».

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По словам Джонсона, пучок — это оптимальная прическа для новоиспеченных матерей, поскольку она защищает волосы от послеродовых повреждений. «Во время беременности цикл выпадения волос останавливается и вы перестаете терять волосы. После родов все волосы, которые должны были выпасть за девять месяцев, выпадают за короткий срок», — пояснил стилист. Он также отметил, что пучок — прекрасный выбор для жаркой летней погоды.

«Кроме того, прежде ее критиковали за небрежный пучок. Поэтому, возможно, чтобы успокоить критиков, теперь она отдает предпочтение более строгому образу», — заключил Джонсон.

Ранее в июле сообщалось, что Меган Маркл нарушила протокол, появившись на теннисном турнире Уимблдон в джинсах. Жена принца Гарри сидела в частной зоне корта, для посетителей которой существуют специальный дресс-код. Однако герцогиня проигнорировала регламент: на ней были синие зауженные джинсы. Организаторы турнира нелестно отзывались о поведении Меган Маркл и назвали ее ночным кошмаром.

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