На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли загадочный груз

Французские следователи, изучающие обстоятельства исчезновения малайзийского «Боинга» в 2014 году, нашли данные о загадочном грузе на борту самолета. Об этом 10 июля написала французская газета Le Parisien, однако СМИ обратили внимание на информацию только сейчас.

Неделю назад в парижском суде состоялись слушания по делу, на которых была представлена информация по списку пассажиров и багажу. На заседании присутствовал и французский инженер Гислен Ваттрелос (Ghyslain Wattrelos), который потерял жену и двух из трех детей из-за исчезновения лайнера.

По словам мужчины, следователи рассказали о противоречивых данных о пассажирах, в том числе различающейся информации об их рассадке. Кроме того, стало известно, что уже после вылета «Боинга» в список была добавлена информация о некоем грузе весом в 89 килограммов. Указывается, что контейнер был перегружен, и никто не знал, почему.

В то же время эксперты не стали делать никаких выводов. По их словам, данные о загадочном грузе могут быть как некомпетентностью, так и махинацией с показателями. Ваттрелос отметил, что эта информация станет основой для новых вопросов к малайзийской стороне.

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Daily Mail отмечает, что в авиакомпании Malaysia Airlines ранее указывали, что на борту самолета был груз весом 2 453 килограммов, из которых 221 килограмм приходился на литиевые батареи, а остальное — на радиооборудование и зарядные устройства. Что это было за оборудование, так никто и не уточнил.

Ранее независимые исследователи предположили, что пропавший «Боинг» стоит искать не в той зоне, где его разыскивали ранее. 7 июля была высказана новая версия трагедии: эксперт по авиабезопасности предположил, что самолет был угнан человеком, который проник на него с целью умышленного уничтожения.

19 июня стало известно, что пилот самолета Захария Ахмад Шах, возможно, перекрыл кислород в салоне, убив пассажиров. Именно на летчика возлагают вину за отклонение от курса: сообщается, что он воспроизводил похожий полет со смертельным исходом на авиасимуляторе. Он также испытывал проблемы в личной жизни: жена ушла от него, он был одинок и находился в депрессии.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось.

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