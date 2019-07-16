Последствия мощной турбулентности в бизнес-классе Airbus A380 попали на видео

Разрушения в салоне бизнес-класса Airbus A380 авиакомпании Emirates, выполнявшего рейс из Окленда, Новая-Зеландия, в Дубай попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видеосъемки видны перевернутые тележки с едой, разбитые бутылки шампанского, валяющиеся на полу таблички, обозначающие выход, и прочие повреждения.

Представитель авиакомпании заявил, что несколько пассажиров и членов экипажа получили незначительные травмы. Пострадавшим была оказана первая помощь на борту авиалайнера, а в аэропорту Дубай их ждала медицинская бригада.

Самолет попал в зону «неожиданной и сильной турбулентности» через три часа после вылета. Авиалайнер трясло на протяжении получаса. Порой турбулентность была столь сильной, что пассажиры взлетали в воздух со своих мест.

«Не было никаких гигиенических пакетов, поэтому мою дочь вырвало в сумку со вкусностями, которую они дают вам в бизнес-классе. Когда я сказала об это бортпроводнице, она ответила, что ряды за нами все испачканы рвотой», — рассказала летевшая в самолете Бекки Ласенби из Веллингтона.

Ранее в июле самолет авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс Ванкувер — Сидней, совершил аварийную посадку из-за полученных пассажирами травм в результате турбулентности.

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