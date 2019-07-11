Мощная турбулентность посреди океана устроила хаос в салоне самолета

Самолет авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс Ванкувер — Сидней, совершил аварийную посадку из-за полученных пассажирами травм в результате турбулентности. Об этом сообщает телеканал CBС.

Отмечается, что Boeing 777-200 попал в зону турбулентности спустя два часа после вылета — в это время он пролетал над Гавайями. На борту находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. Не менее 35 человек получили травмы, однако характер повреждений не уточняется.

«Это произошло буквально за секунду, но этого времени было достаточно, чтобы увидеть, как всех подбросило в воздух. Некоторые из тех, что не были пристегнуты, сильно ударились головой о багажные полки самолета», — рассказала одна из пассажирок. По словам другого свидетеля, несколько бортпроводниц ударились о потолок. Он описал произошедшее как хаос.

В результате происшествия самолет был перенаправлен на посадку в аэропорт Гонолулу (Гавайи), где его встречала бригада спасателей и медиков. Пассажирам предоставили проживание в отеле до тех пор, пока не будет организован новый рейс в Австралию.

В июне сообщалось, что несколько пассажиров, летевших в самолете авиакомпании ALK Airlines, который попал в мощную турбулентность, были госпитализированы из-за сильных ожогов. Стюардессу, которая везла тележку с напитками, ударилась головой о потолок борта и пролила горячие жидкости на пассажиров.

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