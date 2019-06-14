Названы способы справиться с аэрофобией

Онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» перечислил методы, к которым прибегают путешественники, чтобы побороть страх перед перелетом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для этого специалисты сервиса спросили у туристов, как они справляются с аэрофобией. Оказалось, что самый распространенный способ — помолиться. За такой вариант проголосовали 11 процентов респондентов.

Кроме того, в борьбе со страхом путешественники прибегают к алкоголю (семь процентов опрошенных), медитации (четыре процента) или успокоительным средствам (два процента).

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Вдобавок 17 процентов участников опроса признались, что всегда выбирают другой вид транспорта, чтобы не летать на самолетах.

Тем не менее большинство респондентов (56 процентов) отметили, что вообще не боятся перелетов, а три процента сознались, что раньше боялись летать, но смогли побороть свой страх.

В июле журналистка Зоя Галлоуэй посетила курс Flying with Confedence («Летай с уверенностью») и поделилась советами, которые помогут избавиться от страха перелета. Она порекомендовала узнать больше информации о авиалайнерах и турбулентности, а также стараться контролировать мысли и сосредоточиться на дыхании.

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