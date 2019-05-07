Мощная турбулентность искалечила пассажиров и повредила самолет

dailymail.co.uk

Несколько пассажиров авиакомпании British Airways оказались в больнице после того, как их самолет попал в мощную турбулентность. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе из Лондона в американский город Тампа, штат Флорида.

Один из пострадавших, Олли Ричмонд, снял происходящее на видео и опубликовал его в социальных сетях. На ролике видно, что в проходе на полу валяются личные вещи, газеты и чемоданы пассажиров, а некоторые части самолета внутри салона повреждены.

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«Самолет резко подскочил, не было никаких предупреждений. Несколько человек ударились головой о потолок», — рассказал Ричмонд, добавив, что некоторых туристов доставили в больницу после инцидента.

Позже выяснялось, что 14 пассажирам понадобилась госпитализация. Представители British Airways принесли путешественникам извинения и заявили, что сделали все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

В январе опытный пилот рассказал, каких авиамаршрутов стоит избегать аэрофобам, которые боятся попасть в турбулентность. Он отметил, что турбулентность часто возникает в районе экватора, на рейсах из США в Великобританию, над горными хребтами и при подлете к аэропорту Глазго с востока.

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