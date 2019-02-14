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Мощная турбулентность отправила пассажиров в больницу и разгромила салон лайнера

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independent.co.uk

Самолет авиакомпании Delta Air Lines, следовавший из Санта-Аны, штат Калифорния, в Сиэтл, попал в сильную турбулентность, в результате чего пострадало пятеро пассажиров. Об этом сообщает Independent.

Один из очевидцев снял на видео разрушительные последствия турбулентности и выложил ролик в Twitter. На кадрах перевернутая тележка с едой заслонила проход, а на полу валяются вещи путешественников и напитки из тележки. «Бешеная турбулентность и травмы у пассажиров. Но экипаж Delta прекрасно справился с ситуацией», — прокомментировал автор ролика, добавив, что самолет дважды нырнул носом.

После инцидента пилотам пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту города Рино, штат Невада. Всего на борту находилось четверо членов экипажа и 59 пассажиров, трое из которых доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

В октябре 2018 года лайнер Airbus A330 авиакомпании Aerolinas Argentinas попал в сильную турбулентность, после чего салон самолета превратился в свалку, а 15 пассажиров получили травмы. В момент инцидента на борту находилось 192 путешественника.

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