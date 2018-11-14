Посадку самолета в сильную турбулентность сняли на видео из кабины пилота

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Самолет совершил посадку в аэропорту Пальма-де-Майорки в условиях грозы, турбулентности и сильного ветра. Снятым из кабины самолета видео поделилась Daily Mail.

На ролике видно, как самолет попадает в сильную турбулентность и ливневый дождь, что приводит к нулевой видимости в кабине пилотов. Система автоматического управления корректирует курс лайнера под мощными порывами ветра — до 64 километров в час, и производит мягкую посадку.

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Ранее в ноябре американский пилот чудом посадил самолет на шоссе и заявил, что ему помог господь бог. Летчик, управлявший лайнером Piper PA-28, направлялся со студентом-пилотом из Смитфилда в Уилсон в штате Северная Каролина.

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