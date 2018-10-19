Мощная турбулентность заставила пассажиров истекать кровью в поломанном самолете

Лайнер Airbus A330 авиакомпании Aerolinas Argentinas попал в сильную турбулентность, после которой салон самолета превратился в свалку, а 15 пассажиров получили травмы. В момент инцидента на борту находилось 192 путешественника, сообщает Daily Mail.

Летевшие рейсом AR1303 из Майами в Буэнос-Айрес, запечатлели последствия болтанки на камеру. На фотографиях видны валяющиеся между рядов контейнеры, пледы, личные вещи и поломанные части самолета. В ролике, снятом одним из пассажиров, запечатлено, как стюардесса собирает мусор, а затем в кадре появляется полотенце с кровью.

Представитель авиакомпании сообщил, что члены экипажа активно оказывали пострадавшим помощь.

Фото: dailymail.co.uk 1 /3

В сентябре лайнер Airbus A320 мексиканской авиакомпании Volaris попал в турбулентность ясного неба, следуя из Гвадалахары в Тихуану. Пассажиры сняли последствия болтанки на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как получившие травмы путешественники лежат в проходе, в то время как бортпроводники пытаются им помочь.

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