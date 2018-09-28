Последствия разрушительной турбулентности сняли на видео

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Лайнер Airbus A320 мексиканской авиакомпании Volaris попал в турбулентность ясного неба, следуя из города Гвадалахара в город Тихуана. Пассажиры сняли последствия болтанки на видео и выложили в сеть, сообщает Airways Magazine.

В ролике видно, как получившие травмы путешественники лежат в проходе, в то время как бортпроводники пытаются им помочь. Затем на кадрах появляется травмированная рука автора видео и поломанные части внутри самолета.

Как только лайнер приземлился в Тихуане, 12 пассажиров направили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

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В августе 2017 года самолет региональной авиакомпании США SkyWest Airlines совершил экстренную посадку после того, как три человека на его борту пострадали в результате турбулентности. Инцидент произошел вечером во вторник, 22 августа. Воздушное судно совершало перелет из Атланты (штат Джорджия) в Чикаго (Иллинойс), когда оно попало в зону сильной турбулентности.

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