Бортпроводник и два пассажира в США пострадали в результате турбулентности

Самолет региональной авиакомпании США SkyWest Airlines совершил экстренную посадку после того, как три человека на его борту пострадали в результате турбулентности. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел вечером во вторник, 22 августа. Воздушное судно совершало перелет из Атланты (штат Джорджия) в Чикаго (Иллинойс), когда оно попало в зону сильной турбулентности.

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В результате болтанки пострадали бортпроводник и два пассажира. По данным портала The Aviation Herald, стюард получил травму головы, о повреждениях путешественников точной информации нет.

Командир лайнера принял решение прервать полет и сесть в международном аэропорту Ламберт Сент-Луис в Миссури. Самолет благополучно приземлился, после чего пострадавшие были доставлены в больницу. После этого воздушное судно вылетело в пункт назначения. Задержка рейса составила три с небольшим часа.

Ранее в августе стало известно, что лайнер американского перевозчика Americans Airlines попал в зону сильной турбулентности незадолго до приземления в Пенсильвании. По этой причине пострадали три пассажира и семь сотрудников авиакомпании.

