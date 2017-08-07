Последствия сильной турбулентности в салоне лайнера в США сняли на видео

Лайнер американской авиакомпании Americans Airlines попал в зону сильной турбулентности незадолго до приземления в аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания). Видео последствий ЧП опубликовал в своем микроблоге Twitter пассажир Эрвин Фан (Ervin Fang).

В ролике видно, что по салону самолета разбросаны вещи, а потолок забрызган какой-то жидкостью. Как передает NBC News, инцидент произошел 5 августа. Лайнер прибыл в Филадельфию из Афин.

В результате происшествия травмы получили три пассажира и семь сотрудников Americans Airlines. Все они были госпитализированы после приземления. Газета The Telegraph уточняет, что вскоре пострадавших отпустили из больницы. В самолете в общей сложности находились 287 пассажиров.