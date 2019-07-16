ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов

Федеральная налоговая служба России опровергла сообщения о сбое в электронной системе регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что сейчас проходит плановое обновление системы, ЗАГСы были предупреждены об этом заранее. Во время технических работ операторы могут работать в офлайн-режиме. После завершения обновления данные автоматически попадут в реестр.

«Это штатная ситуация: на офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС», — пояснили в ФНС.

Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении. Жители Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Владимира, Казани и других российских городов не могли получить свидетельства с 15 июля.

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