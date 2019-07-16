Свадьбы и похороны россиян оказались под угрозой

В России произошел сбой в электронной системе регистрации актов гражданского состояния, из-за чего по всей стране остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении, сообщает «360».

По информации издания, с 15 июля россияне не могут получить свидетельства. О массовом сбое стало известно в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владимире, Казани, Ульяновске.

Отмечается, что сложнее всего приходится тем, кто не может получить гербовые свидетельства о смерти родственников, поскольку хоронить умершего можно только при наличии такового. Из-за сбоя те люди, чьи близкие умерли далеко от дома, не могут получить необходимый для похорон документ. Они вынуждены обращаться в ЗАГСы напрямую и вставать в живую очередь. Система выдачи свидетельств постоянно пишет об ошибке, что усложняет работу сотрудников ЗАГСов.

Так, отец жительницы Санкт-Петербурга скончался в Карелии несколько дней назад, пишет «Фонтанка». Женщина сразу приехала туда и оформила все необходимые документы, но похоронить в родном городе пока не может. «Еще вчера от моего имени в местный ЗАГС ходило похоронное агентство, но так за весь день и не удалось внести наши данные в систему. Сегодня с утра тут сижу, первая в очереди. Система постоянно пишет о сбое, и данные внести не удается», — посетовала женщина.

«Проблема носит общероссийский характер», — написала в своем Twitter руководитель Агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова.

5 июня сообщалось о сбое в системе ГИБДД — она «зависла» из-за технических неполадок, из-за чего был приостановлен прием граждан во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции и оказание госуслуг. Из-за сбоя в системе россияне не могли зарегистрировать автомобили и мотоциклы и посмотреть штрафы.

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