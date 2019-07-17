В Ираке застрелили двух турецких дипломатов

Как минимум два сотрудника дипкорпуса Турции, включая вице-консула, были убиты в столице иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что вооруженное нападение случилось во время обеда в ресторане. После убийства преступник скрылся на ждавшем его автомобиле. В настоящее время район происшествия оцеплен спецслужбами.

Министерство иностранных дел Турции на данный момент подтвердило смерть одного дипломата. Турецкий телеканал не подтверждает информацию, что нападение было совершенно целенаправленно против их граждан.

Ранее сообщалось, что Турция объявила о проведении новой антитеррористической операции в Ираке. Сообщалось, что участие в операции принимает сухопутная военная техника, боевые вертолеты Т129 АТАК и беспилотники.

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