Турция вновь вторглась в Ирак

Министерство обороны Турции объявило о проведении новой антитеррористической операции в Ираке. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает ТАСС.

«На севере Ирака 12 июля, в 22:00 (совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») наши отряды спецназа начали новую операцию "Лапа-2" при поддержке артиллерии и ВВС», — говорится в коммюнике оборонного ведомства.

Там также отмечается, что участие в операции примет сухопутная военная техника, боевые вертолеты Т129 АТАК и беспилотники. «Лапа-2» направлена на уничтожение укрытий террористов в иракском Хакурке, добавили в Минобороны.

Предыдущую наземную и воздушную антитеррористическую операцию в Ираке турецкая армия начала в конце мая. Она проводилась с применением десантников под прикрытием ударных вертолетов.

Турецкий военный контингент по соглашению с правительством Ирака находился в стране с 2014 года. Инструкторы занимались подготовкой бойцов иракского ополчения. Однако в декабре 2015 года Анкара без согласования с Багдадом нарастила свою группировку. Иракские власти сочли эти действия нарушением суверенитета.

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