Эрдоган собрался убивать курдов в Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о решении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам. Его слова передает Reuters в среду, 14 марта.

«Мы отслеживаем появление террористических гнезд на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар», — сказал он, выступая перед представителями власти в столице.

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На прошлой неделе министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция и Ирак готовятся провести совместную военную операцию против курдов после иракских парламентских выборов, которые пройдут в мае. Турецкие ВВС уже регулярно наносят авиаудары по местам проживания курдов на границе с Турцией в Ираке, передает агентство.

Осенью 2016 года между Багдадом и Анкарой обострился политический конфликт. Тогда премьер-министр Ирака заявил, что Турция рискует спровоцировать региональную войну, продолжая размещать свои войска на чужой территории.

Турецкий военный контингент по соглашению с правительством Ирака находился в стране с 2014 года. Инструкторы занимались подготовкой бойцов иракского ополчения. Однако в декабре 2015 года Анкара без согласования в Багдадом нарастила свою группировку. Иракские власти сочли эти действия нарушением суверенитета.

С 20 января Турция проводит в сирийском Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара относит к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG).

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