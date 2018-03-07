Раскрыты планы ИГ по масштабному наступлению в Сирии

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) стягивает силы для масштабного наступления на позиции сирийских сил на востоке страны, неподалеку от границы с Ираком. Об этом в среду, 7 марта, пишет Al-Masdar News.

По данным источников издания, вероятнее всего, террористы попытаются вернуть под свой контроль ключевые районы вдоль рек Евфрат и Хабур. Там расположены несколько достаточно крупных городов, а также ряд нефтяных полей.

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В случае, если эта информация правдива, мишенью тысяч боевиков должны стать сирийские формирования, поддерживаемые США и базирующиеся в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака. Издание отмечает, что их позиции достаточно слабы, если сравнивать с правительственными сирийскими и иракскими силами.

Кроме того, сообщается, что ИГ получило время перегруппироваться, потому что часть противостоящих ему вооруженных формирований покинула позиции, направившись в район Африна, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдов. Также уменьшилось число американских авиаударов по террористам в провинциях. Al-Masdar News добавляет, что у группировки до сих пор есть тысячи бойцов в пустынных районах на восточном берегу Евфрата.

В конце февраля американские чиновники высказали опасения, что массовые задержания боевиков ИГ могут привести к возрождению террористической организации.

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