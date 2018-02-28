Сирийские боевики с советским гранатометом подорвали российский грузовик

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) уничтожили несколько грузовиков сирийских правительственных сил. Это произошло в долине Евфрата во время боев за населенный пункт Багуз, сообщает в среду, 28 февраля, Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

По его информации, джихадисты использовали советский станковый противотанковый гранатомет СПГ-9. Предположительно, были уничтожены грузовые автомобили ГАЗ-3308, собирающиеся в России. Они поставлялись сирийской армии в рамках помощи в борьбе с боевиками.

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Как отмечается, это уже не первая за неделю атака членов ИГ. Вечером 27 февраля они обстреляли противотанковыми управляемыми ракетам технику сирийской армии к северу от города Абу Камаль.

Ранее в феврале сообщалось, что в Сирии уничтожили бронеавтомобиль «Тигр» с башней от советской БМП-1, который использовался боевиками ИГ. Машину обнаружили во время столкновений бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) с боевиками за населенный пункт Бахра.

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