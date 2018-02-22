«Тигра»-мутанта обнаружили у ИГ и уничтожили

В Сирии уничтожили бронеавтомобиль «Тигр» с башней от советской БМП-1, который использовался боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

По его информации, машину обнаружили и уничтожили во время столкновений бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) с боевиками за населенный пункт Бахра. Как сообщается, башню на автомобиль установили для увеличения огневой мощи.

Авторы канала отмечают, что «Тигры» использовались российскими частями в Сирии. Затем часть машин была передана сирийской армии и принимала участие в боях в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тигр» — семейство российских многоцелевых бронеавтомобилей. Прототип был показан в 2001 году, в дальнейшем его существенно переработали. Машина состоит в серийном производстве с 2005 года. Она способна развивать скорость до 140 километров в час и перевозить грузы массой до полутора тонн.

БМП-1 — первая советская серийная боевая бронированная плавающая гусеничная машина. Серийно выпускалась с 1966 по 1979 год.

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