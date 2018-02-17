ИГ научило других джихадистов любить мины-камни

Одним из самых распространенных у вооруженных группировок в Сирии типов взрывных устройств оказалась замаскированная под камень мина. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Для подобных снарядов боевики создают похожий на камень корпус из синтетической сетки, смесей бетона или гипса. Внутри размещается взрывное устройство и детонатор, который приводится в действие с помощью радиосигнала. Эксперты отмечают, что такая мина может вмещать десятки килограммов взрывчатого вещества.

Подобную технологию маскировки активно применяли боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако позже ей стали пользоваться другие джихадистские группировки. Так, в 2016 году Турция обвинила курдов в использовании мин-камней против турецких военных и назвала это неопровержимым доказательством того, что «Сирийские демократические силы» (СДС, SDF) сотрудничают с ИГ.

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Турция ввела войска в сирийский Африн 20 января в рамках операции «Оливковая ветвь». Главной ее целью называется борьба с представителями курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), которые в Турции считаются террористическими. При этом, как утверждают некоторые СМИ, турецкие военные пользуются услугами бывших боевиков ИГ.

Потери курдов приближаются к 1,5 тысячам человек, согласно данным турецкой армии на 14 февраля. Между тем, потери Турции составили всего 31 человека.

17 февраля сирийское агентство САНА со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщило, что турецкие военные применили химическое оружие, в результате пострадали шестеро мирных жителей.

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