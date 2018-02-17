Турция применила в Сирии химическое оружие

Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, шесть человек госпитализированы с симптомами удушья. Об этом со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщает сирийское агентство САНА.

«Шесть человек поступили в «скорую» с симптомами удушья в результате применения силами турецкого режима снарядов с отравляющим газом в деревне Аранда», — заявил Мохамад.

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Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Официальная цель операции — борьба с представителями курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), которые в Турции считаются террористическими. При этом, как сообщили некоторые СМИ, Турция для борьбы с курдами может использовать бывших боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство».

14 февраля Генштаб турецкой армии заявил, что в ходе боев военным удалось уничтожить 1485 курдов. При этом потери Турции составили 31 человек убитыми и 143 раненными.

16 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон ограничит помощь сирийским курдам.

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