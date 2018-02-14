Турция отчиталась о 1,5 тысячи убитых курдов

За более чем три недели с начала операции «Оливковая ветвь», которую Анкара проводит против формирований курдов в Сирии, были обезврежены 1485 противников. Об этом сообщил турецкий Генштаб, передает Anadolu.

По его информации, только в среду, 14 февраля, в ходе воздушных и наземных операций уничтожены 46 членов курдских формирований, а также террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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Согласно последнему сообщению Генштаба для прессы, на 11 февраля потери турецких сил, а также помогающих им формирований, составили 31 человек, еще 143 были ранены. Отмечалось, что авиация уничтожила более 600 объектов противника.

В то же время в арабо-курдских отрядах «Демократических сил Сирии» (ДСС) сообщали, что за это время потери Турции были больше практически в 30 раз: 862 бойца. При этом среди курдов жертвами противостояния стали 98 человек, передавал Ekurd Daily.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) к террористам.

При этом в феврале сообщалось, что Турция для борьбы с курдами якобы использует бывших боевиков ИГ, но «прикрывается» воюющими на ее стороне бойцами ССА.

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