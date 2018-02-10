Курды сбили турецкий вертолет и показали это на видео

Directorate 4 / Telegram

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения турецкого вертолета T129 ATAK в провинции Хатай (Турция) на границе с Сирией. Ролик в субботу, 10 февраля, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

О причастности к уничтожению вертолета уже заявили курдские формирования. По данным канала, ранее летательный аппарат был задействован в операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне и нанес удар по позициям курдов в районе населенного пункта Рако.

По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, оба находившихся в вертолете военных погибли, передает газета Sabah. «Один из двух выполнявших боевое задание ударных вертолетов потерпел крушение. Двое наших военных погибли. На данный момент причины крушения боевой машины неизвестны», — заявил он. Глава правительства подчеркнул, что пока нет никаких доказательств, что падение произошло из-за «внешнего вмешательства».

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных отрядов народной самообороны (YPG) к террористам.

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