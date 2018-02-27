Террористы диагностировали друг у друга моральное разложение

Боевики из исламистских группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Джабхат Тахрир Сурия» (ДТС) атаковали позиции друг друга на севере сирийской провинции Идлиб, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

По данным канала, ДТС удалось выбить ХТШ из окрестностей населенного пункта Хаззино. В ответ джихадисты из ХТШ захватили принадлежащую противнику базу техники в районе города Маарет Мисрин.

Как отмечает Directorate 4, между группировками обострилась и информационная борьба. Так, обе стороны распространяют сообщения об упаднических настроениях, царящих в стане противника, и обвиняют командиров друг друга в коррумпированности и моральном разложении.

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В частности, активисты заявили, что один из командиров ХТШ Абу аль-Абд Ашда пообещал платить своим боевикам за участие в боях. Кроме того, главаря ХТШ Абу Мухаммеда аль-Джуляни обвинили во «всех бедах и разрухе» и связях с США.

ХТШ, в свою очередь, заявила, что ДТС сотрудничает с сирийскими правительственными войсками, и сравнила группировку с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России), отметив сходство риторики и распространяемой медиапродукции.

В то же время, отмечает канал, до развертывания полномасштабных боевых действий между группировками еще далеко. Скорее всего, за это время стороны попробуют заключить союзы с бандами, которые пока не присоединились ни к одной из группировок.

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