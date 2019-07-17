Самому распространенному раку в России нашли психологические причины

Психологи нашли у россиянок с раком молочной железы схожие черты характера, которые могут быть связаны с возникновением болезни. Об этом на XVI Европейском психологическом конгрессе в Москве заявила ректор Челябинского госуниверситета, доктор психологических наук Диана Циринг, передает «Деловой квартал».

Женщины с раком молочной железы часто проявляют высокий самоконтроль. Они также чрезмерно требовательны к себе и обвиняют себя в неприятностях и неудачах. При этом Циринг отметила, что психологические особенности больных раком диагностировали в начале заболевания, поэтому пока неясно, может ли это быть причиной само по себе, или психологические проблемы только усиливают другие факторы риска.

«Можно предположить, что психологическим фактором возникновения рака молочной железы является выраженный субъективный контроль по отношению к большинству событий в жизни, в том числе к негативным, что проявляется в склонности обвинять себя в неприятностях и неудачах», — сказала Циринг.

Исследование проводили психологи из Челябинска. Они изучили особенности здоровых женщин в возрасте от 25 до 60 лет и тех, у кого был диагностирован рак молочной железы.

Ранее российские медики назвали факторы, влияющие на развитие рака молочной железы, названного самой распространенной формой онкологии в России. Они перечислили лишний вес, возраст женщины и позднюю беременность. Риск развития данного вида рака может быть связан с нарушением функций яичников.

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