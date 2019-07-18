Актер фильма «Ширли-Мырли» попал в больницу

Российский и советский актер Валерий Афанасьев попал одну из больниц Москвы. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает «Пятый канал».

Народного артиста России госпитализировали с жалобами на боли в спине и повышенную температуру. Он находится в хирургическом отделении. Подробности его состояния пока неизвестны.

69-летний Валерий Афанасьев снялся в таких фильмах, как «Гардемарины, вперед!» и «Ширли-мырли», а также в сериалах «Дневник свекрови», «Уходящая натура», «Между нами, девочками», «Дело гастронома №1», «Марш Турецкого» и «Михайло Ломоносов». Звание народного артиста России он получил в 2005 году.

Накануне стало известно о госпитализации заслуженного артиста России Юрия Кузнецова, известного по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Позже его дочь уточнила, что актер проходил плановое обследование.

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