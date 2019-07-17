Дочь актера из «Улиц разбитых фонарей» раскрыла подробности его состояния

Дочь российского актера Юрия Кузнецова опровергла информацию о его срочной госпитализации. Об этом сообщает «Ридус» в среду, 17 июля.

«Юрий Александрович на плановом профилактическом обследовании, никакой операции не было, как и экстренной госпитализации. Чувствует себя он прекрасно», — пояснила дочь артиста и добавила, что отец приехал в больницу на собственной машине.

Ранее Пятый канал передавал, что заслуженный артист России Юрий Кузнецов попал в больницу в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что его госпитализировали из-за проблем с сердцем, а позднее прооперировали.

72-летний Юрий Кузнецов наиболее известен по роли начальника РУВД Петренко по прозвищу Мухомор в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Опера. Хроники убойного отдела». Среди других фильмов с его участием — «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мой друг Иван Лапшин», «Я тебя ненавижу», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Брат», «Антикиллер», «Остров», «Царь» и «Дуэлянт». В 2006 году Кузнецова удостоили звания заслуженного артиста.

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