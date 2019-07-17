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Дочь актера из «Улиц разбитых фонарей» раскрыла подробности его состояния

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Юрий Кузнецов с дочерью Александрой

Дочь российского актера Юрия Кузнецова опровергла информацию о его срочной госпитализации. Об этом сообщает «Ридус» в среду, 17 июля.

«Юрий Александрович на плановом профилактическом обследовании, никакой операции не было, как и экстренной госпитализации. Чувствует себя он прекрасно», — пояснила дочь артиста и добавила, что отец приехал в больницу на собственной машине.

Ранее Пятый канал передавал, что заслуженный артист России Юрий Кузнецов попал в больницу в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что его госпитализировали из-за проблем с сердцем, а позднее прооперировали.

72-летний Юрий Кузнецов наиболее известен по роли начальника РУВД Петренко по прозвищу Мухомор в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Опера. Хроники убойного отдела». Среди других фильмов с его участием — «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мой друг Иван Лапшин», «Я тебя ненавижу», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Брат», «Антикиллер», «Остров», «Царь» и «Дуэлянт». В 2006 году Кузнецова удостоили звания заслуженного артиста.

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Предыстория: Звезда «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован
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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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